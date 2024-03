ATP Miami Berrettini-Murray quando si gioca? Dopo una settimana molto positiva al Challenger di Phoenix, dove è arrivato fino alla finale perdendo contro Nuno Borges, Matteo Berrettini si prepara al suo debutto al Miami Open, il torneo Masters 1000 che si svolge in Florida dal 20 al 31 marzo. Il primo avversario che si troverà davanti sarà il britannico Andy Murray, vincitore del torneo due volte (nel 2009 e nel 2013), al quale Berrettini si arrese al primo turno degli Australian Open 2023.

Il vincitore di questo match affronterà poi l’argentino Tomas Martin Etcheverry al secondo turno. Per Berrettini, che quest’anno non ha partecipato né agli Australian Open né a Indian Wells, questa sarà la prima vera prova stagionale. A Miami, il tennista romano non ha mai vinto un match. Qui di seguito trovate tutte le informazioni riguardanti l’incontro con Murray. La sfida tra Matteo Berrettini e Andy Murray è fissata per mercoledì 20 marzo e rappresenta il primo turno del Masters 1000 di Miami.

Si svolgerà sul campo centrale di Miami, lo Stadium, ed è il terzo match programmato per la giornata. Berrettini entrerà in campo dopo una partita del torneo femminile, la cui partenza è prevista per non prima delle 17:00 italiane, e dopo il match tra Tomas Machac e Darwin Blanch. Di conseguenza, l’inizio dell’incontro tra Berrettini e Murray potrebbe avvenire intorno alle 20:30, anche se l’orario è indicativo.