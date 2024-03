Arizona Tennis Classic Berrettini ha fatto il suo debutto vincente al Challenger 175 attualmente in corso al Phoenix Country Club. L’italiano ha sconfitto Hugo Gaston con un punteggio di 3-6, 6-3, 6-1 in un’emozionante partita che è durata un’ora e quaranta minuti. Dopo un infortunio patito alla fine di agosto a causa di una caduta contro Arthur Rinderknech agli US Open, Berrettini è tornato in campo con grande determinazione: “Sono estremamente felice. È come se fossero passati dieci anni dall’ultima volta che ho giocato. Prima del match, pensavo che anche se avessi perso al primo turno, sarei stato comunque contento solo di essere tornato a giocare. Ma ora che ho vinto, sono doppiamente felice”.

“Questo posto porta bei ricordi”, ha aggiunto Berrettini ricordando che proprio a Phoenix nel 2019 aveva conquistato il suo terzo trofeo Challenger in carriera. “È sempre un piacere giocare in questo Country Club”. Per il prossimo turno, il tennista italiano si troverà di fronte al vincitore del match tra Arthur Cazaux e Adam Walton. “Vedremo come mi sento domani mattina. Sono un po’ stanco, ma mi sento bene. Qui ho il mio fisioterapista con me, che conosce perfettamente il mio corpo. Sono davvero felice”.