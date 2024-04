ATP 250 Marrakech Sonego ai quarti di finale. Intensa giornata di tennis italiano all’ATP 250 di Marrakech, con Lorenzo Sonego protagonista. Nella sua sfida contro l’indiano Sumit Nagal, il torinese, attualmente al 62º posto del ranking mondiale, ha mostrato grande determinazione conquistando una vittoria in rimonta con il punteggio di 1-6 6-3 6-4.

Il match di oggi ha segnato anche un importante cambiamento per Sonego, essendo la sua prima senza il suo storico coach Gipo Arbino con cui ha lavorato per ben 18 anni. Nonostante le difficoltà nel primo set perso per 6-1, Sonego ha dimostrato una notevole resilienza, emergendo alla fine dopo 2 ore e 19 minuti di gioco. Ora, ai quarti di finale, Sonego si troverà ad affrontare uno tra l’amico Matteo Berrettini, al momento 135º nel ranking ATP e inserito nel tabellone con ranking protetto, e lo spagnolo Jaume Munar, al 73º posto nella classifica mondiale.