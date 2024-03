Miami Open, Berrettini fuori al primo turno: malore durante il match

Miami Open Berrettini non ce l’ha fatta. Dopo aver accusato un malore all’inizio del match, forse per le condizioni climatiche avverse in quel di Miami soffocata dall’umidità, il tennista romano ha ingaggiato una lunga battaglia con l’australiano Murray, cui però ha dovuto cedere il passo in 3 set.

Dopo 2 ore e 48 minuti di match, l’avventura dell’italiano al Miami Open è giunta al termine. Nonostante un inizio promettente che lo ha visto vincere il primo set, Berrettini ha dovuto piegarsi alla stanchezza, subendo persino un capogiro che ha fatto tenere il fiato sospeso al pubblico della Florida. Pur dimostrando grande determinazione e combattendo con tutte le sue forze, il tennista romano è stato alla fine sconfitto da Andy Murray con un punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Sarà dunque Murray ad avanzare e affrontare Etcheverry (29) nella prossima fase del torneo.

