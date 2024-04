Atletica, al World Relays primo test olimpico per i velocisti azzurri. Le World Athletics Relays (letteralmente staffette mondiali), fino al 2019 denominate IAAF World Relays, sono una competizione internazionale di atletica leggera organizzata dalla World Athletics. La prima edizione si è tenuta a Nassau (Bahamas) nel maggio del 2014. La nazione con più punti nelle finali, maschili, femminili o universali, vince il Testimone d’oro (Golden Baton): gli Stati Uniti ne sono stati vincitori per le prime quattro edizioni. Anche i campioni olimpici scenderanno in pista il 5 e il 6 Maggio 2024 in quello che viene considerato il “Mondiale” per le prove a squadre. (Continua a leggere dopo le foto)

Atletica, al World Relays primo test olimpico per i velocisti azzurri

Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Roberto Rigali e Lorenzo Patta si metteranno di nuovo in gioco durate le World Athletics Relays, competizione che viene considerata alla stregua di una competizione iridata per le prove a squadre. I tre campioni olimpici e il Carabiniere bresciano sono stati selezionati dal direttore tecnico Antonio La Torre che vorrà testare la loro condizione il 4 e il 5 Maggio 2024 a Nassau (Bahamas) prima di puntare sulle Olimpiadi di Parigi 2024.

Al femminile, come riportato da SportMediaset, è stato confermato il team che due anni fa colse il bronzo agli Europei e che lo scorso anno firmò il record italiano sulla distanza composto da Anna Bongiorni, Zaynab Dosso, Dalia Kaddari e Alessia Pavese che saranno accompagnate da Arianna De Masi, Gloria Hooper e Irene Siracusa, mentre si confermano ampie le possibilità per la staffetta 4×400 metri con i convocati che potrebbero esser di scena sia nella gara classica che nella mista.

