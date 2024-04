Marcell Jacobs portabandiera alle Olimpiadi di Parigi 2024? Ne parla il diretto interessato, che sta ritrovando la forma migliore in Florida. La kermesse olimpica, in programma dal 26 luglio all’11 agosto, si avvicina sempre di più. Dopo il trionfo a Tokyo, l’Italia brama un’altra edizione memorabile, ricca di medaglie. Molto dipenderà dagli atleti che sapranno confermarsi, con particolare attenzione su Marcell Jacobs, chiamato a difendere l’oro più prestigioso, quello dei 100 metri maschili nell’atletica leggera.

Nel corso di un’intervista a Sportweek, il supplemento settimanale de La Gazzetta dello Sport, il velocista bresciano ha condiviso la sua preparazione per i Giochi. Ha iniziato parlando dei benefici del suo trasferimento a Jacksonville, in Florida: “Durante questo lungo periodo ho avuto ampio spazio per dedicarmi a me stesso, concentrandomi esclusivamente su campo e famiglia. Questo mi ha permesso, in qualche modo, di ritrovarmi”, ha dichiarato il campione olimpico, proseguendo: “Quando sei travolto da mille impegni e da un turbinio di persone intorno a te, è difficile riflettere. Qui, invece, ci sono riuscito; ho potuto isolarmi e riaffermare chiaramente i miei obiettivi. Ho ridato un senso compiuto al mio percorso”.

Poi, a proposito di chi sarà il portabandiera Azzurro a Parigi, ha detto: “Quando prima di Tokyo ho ascoltato Elia Viviani e Jessica Rossi parlare da alfieri designati, mi sono venuti i brividi e mi sono chiesto se un giorno anche io avrei potuto godere di quella opportunità. Credo sia il sogno di chiunque faccia sport a determinati livelli.”