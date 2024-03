Atletica, quando torna a gareggiare Marcell Jacobs? La data da segnare in rosso sul calendario per gli amanti dell’atletica leggera, specialmente per i sostenitori italiani, è il 28 maggio 2024. In questa data infatti, Jacobs farà il suo ritorno alle competizioni dopo quasi nove mesi dall’ultima gara tenutasi il 10 settembre 2023, quando corse i 100 metri in 10″08 a Zagabria. Il campione olimpico di Tokyo 2020 sarà tra le stelle che illumineranno l’Ostrava Golden Spike, il sesto incontro stagionale del World Athletics Continental Tour Gold, accanto ad altri grandi nomi come Mondo Duplantis e Gianmarco Tamberi.

Questo evento è parte del secondo circuito internazionale più importante nell’atletica leggera, dopo la Diamond League. Per Ostrava, rappresenta anche un momento chiave in vista degli Europei successivi, che avranno luogo dal 7 al 12 giugno 2024 a Roma, con l’attenzione naturalmente rivolta alla squadra italiana, ricca di talenti. Il ritorno di Jacobs alle competizioni sarà motivo di grande interesse per vari aspetti: dalle prime misurazioni cronometriche al valutare l’efficacia dei suoi nuovi allenamenti.