Atalanta-Inter: le probabili formazioni di Gasp e Inzaghi

Atalanta-Inter è una delle partite più interessanti di questa giornata di Serie A. Gasperini contro il proprio passato, Inzaghi punta a mantenere la vetta nella difficile trasferta di Bergamo.

Come arriva l’Inter

Simone Inzaghi si gode il momento positivo della sua Inter. In Champions League la pratica è ormai archiviata, anche se manca la certezza matematica della qualificazione agli ottavi del torneo. In campionato la lotta per lo scudetto con la Juventus e il Milan è serrata: la trasferta di Bergamo, notoriamente complicata per l’Inter, potrebbe nascondere una trappola. Mkhitaryan dovrebbe affiancare Barella e Calha a centrocampo, davanti confermatissima la coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez. Poco turn over per il tecnico interista, che deve fare a meno anche di Arnautovic in avanti e potrebbe pagare l’ampio minutaggio dei titolari. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Nicolò Barella si prende gli applausi della Curva Nord dopo la vittoria contro il Salisburgo in Champions League (Getty Images)

Gasp in zona Champions

Gasperini attualmente occupa la quarta piazza valida per l’accesso in Champions. L’obiettivo dichiarato dal club è proprio quello, tornare nell’Europa che conta per incassare i ricchi premi dalla UEFA e finanziare il mercato. In campionato le vittorie contro Genoa ed Empoli hanno ridato slancio ai bergamaschi, che però all’orizzonte hanno una mese di inferno con le sfide contro Sturm Graz, Napoli, Sporting Lisbona e Milan nel giro di poche settimane. Le statistiche dicono che l’Inter nelle ultime gare contro l’Atalanta in campionato non ha mai perso_ non un ottimo segnale per Gasperini. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Gianluca Scamacca dell’Atalanta BC festeggia dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A TIM tra Empoli FC e Atalanta BC allo Stadio Carlo Castellani il 30 ottobre 2023 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi S.

