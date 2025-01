Atalanta-Inter, Gasperini tuona contro il Var: “Primo gol assurdo”

Inter-Atalanta, semifinale di Supercoppa italiana, è finita con la vittoria dei nerazzurri milanesi su quelli bergamaschi. Un successo che poteva essere ancora più largo nel punteggio, per quello che si è visto in campo, dove Lautaro e compagni hanno sbagliato molte occasioni da gol. Ma Gasperini non ci sta, o meglio, pur ammettendo la superiorità dell’Inter, in conferenza stampa se la prende con il Var.

Supercoppa:Inter-Atalanta 2-0,la squadra di Inzaghi in finale aspetta la vincente di Juve-Milan.Doppietta di Dumfries,annullato il gol di Éderson.Carnesecchi neutralizza più volte Lautaro ma non può nulla contro l’olandese. pic.twitter.com/DrEJxAYr8O — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) January 3, 2025



Il tecnico degli orobici ha riconosciuto la forza della squadra di Simone Inzaghi, definendola “la più forte del momento”, e ha sottolineato che l’Atalanta sta progressivamente riducendo il divario tecnico, e che al ritorno in campionato il confronto potrebbe essere più equilibrato. “L’Inter rimane a un livello tecnico più alto, ma sono comunque soddisfatto. Era un’occasione per valutare qualche giocatore, e nonostante la sconfitta ci sono state note positive”, ha dichiarato il tecnico.

Più di un commentatore ha trovato strana la decisione di Gasperini di iniziare la partita con alcuni dei suoi gioielli in panchina: De Ketelaere, Ederson e Lookman infatti sono entrati in campo solo al 55′. Ma Gasp ha spiegato che i “titolarissimi” non possono giocare sempre 90′ e che voleva dare spazio anche ad altri giocatori per lui importanti.

L’episodio che ha fatto infuriare Gasperini, però, è relativo al primo gol dell’Inter, segnato in circostanze che il tecnico definisce “assurde“. Secondo l’allenatore degli orobici, l’azione decisiva è nata da un calcio d’angolo inesistente e da un presunto fallo di Dumfries su Scalvini.

“De Vrij era davanti al portiere, con un fallo evidentissimo su Scalvini spinto con due mani. È stato un episodio chiave, una brutta espressione del Var“, ha affermato Gasperini. Che ha poi aggiunto: “Il Var ci ha messo sette minuti a individuare il fuorigioco di De Ketelaere, ma non è riuscito a vedere tre situazioni chiare. Abbiamo esportato un brutto Var“.

Nonostante la sconfitta, Gasperini ha voluto elogiare la prestazione dei portieri di entrambe le squadre. “Carnesecchi è stato molto bravo, così come Sommer”, ha sottolineato il tecnico, evidenziando l’importanza delle parate in una gara dove non è stato facile creare occasioni contro un’Inter solida e organizzata.

Le immagini mostrate più volte dopo la gara, a dire il vero, non hanno confermato questa ricostruzione, più che altro in merito a un presunto fallo di Dumfries nell’azione della prima rete, come hanno notato i commentatori già durante la diretta. E se Sommer ha effettuato una superparata al 90′, con il risultato già sul 2-0, va detto che Carnesecchi è stato miracoloso in almeno 4 occasioni.

Atalanta-Inter, si riaccendono le polemiche per i fuorigioco millimetrici

Le parole di Gasperini, in ogni caso, hanno riacceso il dibattito sull’uso del Var e sugli episodi controversi che influenzano partite di alto livello. In particolare, in relazione al fuorigioco di De Ketelaere sulla rete dell’1-2 poi annullata, il dibattito sulle regole applicate alle situazioni di offside è più che sensato, perché sembra assurdo che vengano annullate reti per pochi centimetri. Ma finché le regole sono queste, c’è poco da fare. Forse sarebbe il caso di rivederle, e su questo si può essere certamente d’accordo.

L’Atalanta, in ogni caso, guarda al futuro con ottimismo. La squadra sta disputando una stagione eccezionale, è meritatamente in testa alla classifica del campionato insieme al Napoli e si può star sicuri che darà del filo da torcere a tutti fino in fondo, cercando di ripercorrere le orme di altre squadre capaci in passato di vincere scudetti memorabili, come Sampdoria e Verona.

Leggi anche: