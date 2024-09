Annalisa, gossip bomba sulla cantante: il dettaglio non sfugge ai più attenti

Puntuale come un orologio svizzero, ogni tot mesi arriva il gossip sulle gravidanze (presunte tali) di donne dello spettacolo. La protagonista di oggi è Annalisa, la nota cantante, ex Amici, tra le voci più amate del panorama musicale italiano. Reduce dal successo di Storie brevi con Tananai, l’artista canta anche al matrimonio del suo ex Davide Simonetta con Veronica Ferraro, mentre suo marito Francesco Muglia l’accompagna al pianoforte. Dalle tante foto e video della serata, ne spunta qualcuna che tradirebbe una forma “particolare” della cantante.

Leggi anche: Annalisa, “triangolo” inaspettato al matrimonio del suo ex: cos’è successo (VIDEO)



Leggi anche: Nozze di Ignazio Boschetto: l’emozione del cantante de Il Volo (FOTO)

Annalisa, gossip bomba sulla cantante

Annalisa è incinta? Già diversi mesi fa, alle voci sulla presunta gravidanza, l’artista era stata chiara e aveva dichiarato: “Quando sarò incinta lo dirò”. Parole che sembravano mettere fine ai rumors e ai gossip sulla maternità della cantante. Tuttavia, ancora una volta, Annalisa si trova a dover fare i conti con le chiacchiere sulla presunta gravidanza. Sposata il 29 giugno Annalisa con il manager di Costa Crociere, Francesco Muglia, in un’intervista a Vanity Fair raccontò che con il matrimonio nulla è cambiato, anzi, perché “era già cambiato tutto quando ci siamo conosciuti, questa sensazione di non trainare né di essere trainata, ma di stare in movimento insieme“. I due pensano anche ad un figlio, Annalisa lo vorrebbe molto, “ma non ci siamo ancora dedicati“, disse. Eppure al matrimonio dell’ex Simonetta, suo producer con cui ha creato il super successo “Bellissima”, qualcuno parla di “pancino sospetto”. Che le voci questa volta siano vere?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva