La Lazio ha espresso un forte interessamento per André Silva. L’attaccante del Lipsia potrebbe dunque tornare in Serie A dopo l’esperienza al Milan (CONTINUA DOPO LA FOTO)

André Silva prima di Hertha BSC v RB Leipzig. (Photo by Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images)

André Silva alla Lazio? La situazione

La Lazio è molto interessata al profilo di André Silva. Il Lipsia però chiede molto per il suo cartellino: dai 15 ai 18 milioni di euro. Spetterà al presidente biancoceleste Claudio Lotito decidere se aprire a un investimento così importante oppure cambiare obiettivo.

Per l’attaccante portoghese si tratterebbe di un ritorno in Italia e in Serie A, dopo l’esperienza vissuta al Milan con 41 presenze e 10 gol segnati. Il club rossonero lo aveva acquistato dal Porto nel 2017 durante la faraonica campagna acquisti condotta da Fassone e Mirabelli. Conclusa l’avventura con il Diavolo, André Silva ha poi giocato con il Siviglia, l’Eintracht Francoforte e a partire dal 2021 con il Lipsia. Finora con il club tedesco ha collezionato 26 reti e 17 assist in 95 partite.

Gli altri nomi per l’attacco

La Lazio aspetta ancora una risposta da parte di Rafaela Pimenta, rappresentante del promettente calciatore brasiliano Marcos Leonardo, nato nel 2003, dopo aver presentato una proposta al Santos. Un altro nome su cui la squadra biancoceleste sta lavorando è Sanabria (inoltre, si stanno facendo progressi con Ricci del Torino, contratto fino al 2024). Si cercherà di includere Cancellieri nell’affare.