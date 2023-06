L’agente Fifa Rafaela Pimenta ha parlato del futuro di alcuni dei suoi assistiti a margine della cerimonia di presentazione del Golden Boy

Rafaela Pimenta. L’agente Fifa Rafaela Pimenta ha parlato del futuro di alcuni dei suoi assistiti a margine della cerimonia di presentazione del Golden Boy. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Leggi anche: Mancini riparte dal trio Frattesi, Dimarco e Chiesa

Leggi anche: Milinkovic: a chi servirebbe di più tra Inter e Juventus?

ENSCHEDE, NETHERLANDS – JUNE 18: Head Coach Roberto Mancini of Italy and Marco Verratti of Italy celebrate after winning the UEFA Nations League 2022/23 third-place match between Netherlands and Italy at FC Twente Stadium on June 18, 2023 in Enschede, Netherlands. (Photo by Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images)

Rafaela Pimenta ha riferito a Sky Sport che Verratti sta già giocando per la Nazionale italiana, quindi è praticamente italiano. Ha anche aggiunto che attualmente è in vacanza e non stanno pensando al suo futuro, ma che prenderanno decisioni in seguito.

Rafaela Pimenta, le parole su Pogba

Alla domanda sul futuro di Paul Pogba, l’agente ha risposto: “Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto vacanze, è molto carico”.

Rafaela Pimenta, il futuro di Haaland

Successivamente, la Pimenta ha concluso menzionando il mercato estero, affermando che Haaland ha contribuito alla vittoria del Treble con il City e che tutto il resto, compreso il Pallone d’Oro che sperano, sarebbe un valore aggiunto. Ha dichiarato che Erling rimarrà a Manchester. Non sa se Arda Guler sarà un nome nel mercato, ma lo considera un talento che segnerà ovunque andrà. Riguardo a Malen, non c’è alcuna indicazione di una sua partenza dal Borussia Dortmund, poiché è un titolare del club. Piace anche in Italia e il calciomercato italiano sarà un fattore importante.

Sirene italiane per Samardzic?

Riguardo a Mkhitaryan, la Pimenta ha dichiarato che il giocatore ha ancora un anno di contratto con l’Inter, ma sarà sicuramente discussa la situazione con la società per capire il progetto futuro per lui. Al momento, però, lo lasceranno tranquillo e successivamente bussaranno alla porta dei nerazzurri per avere chiarimenti. In merito a Samardzic dell’Udinese, la Pimenta ha espresso il suo entusiasmo, definendolo un fenomeno con un enorme potenziale. Ha fatto riferimento alle possibili ipotesi di Milan e Napoli come destinazioni per il giocatore, ma ha precisato che bisogna vedere come si svilupperanno le cose.