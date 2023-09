Amici, la cantante si è sposata: fan al settimo cielo – Una splendida notizia per i fan dell’amatissima cantante, diventata famosa grazie al talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Amici”. L’artista dopo un lungo fidanzamento è convolata a nozze con il suo storico compagno, nonché papà della sua adorata bambina. La cerimonia ha avuto luogo a Livorno. La proposta di matrimonio era arrivata nel 2020, ma a causa di alcune vicissitudini si sono potuti dire sì solo il 13 settembre.

Leggi anche: Proposta di matrimonio in diretta Tv: la reazione di lei spiazza

Leggi anche: Matrimonio al capolinea per l’amata cantante: si separa dal marito dopo appena due anni

“Amici”, la cantante si è sposata: fan al settimo cielo

Karima Ammar, allieva di Amici di Maria de Filippi nel 2007, si è sposata. Il 13 settembre la cantante ha giurato amore eterno al compagno con il quale vive una storia da circa 10 anni. Karima Ammar ha sposato così il suo Riccardo Ruggeri, padre di sua figlia, Frida, che lo scorso dicembre, come qualcuno ricorderà ha partecipato a “Lo Zecchino d’Oro”. La bimba è stata una delle protagoniste dell’evento: ha accompagnato la madre all’altare e poi, durante la festa, ha duettato con lei incantando gli ospiti. Alcune delle immagini della cerimonia sono state postate sul seguitissimo profilo Instagram della cantante. Tra i presenti anche Manuel Aspidi, compagno di classe nel 2007 ad “Amici”. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Francesca Pascale e Paola Turci, l’annuncio improvviso ad un anno dal matrimonio

Leggi anche: L’amata coppia si dice addio dopo 6 anni di matrimonio e due figli: cos’è successo

“Amici”, la cantante Karima Ammar si è sposata: tutte le curiosità sulla cerimonia

Il matrimonio si è svolto in Comune, a Livorno, prima del party con amici e parenti. Fidanzati da 10 anni, la cantante 38enne e l’ingegnere aerospaziale 51enne vivono a Torino da quasi 7 anni ma da livornesi, hanno deciso di coronare il loro amore nella loro città natale. L’idea di convolare a nozze era nata tre anni fa: “Ho ricevuto la proposta da Riccardo nel dicembre 2020 però l’idea di doverci sposare nei mesi seguenti con le mascherine non c’è piaciuta. Il 10 ottobre 2021 poi è venuto a mancare babbo in un incidente stradale e lì si è fermato tutto. Mi è venuto a mancare il senso del matrimonio, avevo accantonato l’idea. Arriviamo al viaggio dello scorso luglio in cui Riccardo ed io abbiamo capito che poteva essere arrivato il momento giusto”, ha raccontato Karima Ammar. (continua a leggere dopo le foto)

Karima Ammar è convolata a nozze: chi è il marito Riccardo Ruggeri

Dopo la fine dell’avventura ad “Amici”, Karima Ammar non ha mai smesso di dedicarsi alla musica. L’italo algerina, come ricorda «Il Messaggero», ha pubblicato un disco ed anche un libro, “Il viaggio di Frida e Dario” che racconta una storia sospesa tra musica, parole e illustrazioni. Sul suo sito si legge: «Il jazz è il primo amore e, anche se nel suo presente non mancano esperienze molto diverse (non ultima il ruolo da protagonista nel Musical “The Bodyguard”), Karima mantiene costantemente aperta la porta su quel mondo che esplora con curiosità e passione. Il nuovo disco ‘XMas’ è un viaggio a ritroso nel tempo attraverso i classici natalizi che ogni anno toccano il cuore delle persone e lo pervadono di magia». Presto l’artista tornerà a cantare dal vivo, su Instagram Karima ha condiviso le date dei suoi prossimi concerti: sarà a Cagliari, il 16 settembre, e a Cosenza, il 27 ottobre.