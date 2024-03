Allarme nei supermercati: “Allarme Listeria”. Quale prodotto bisogna evitare

Varie. Allarme nei supermercati, è stato lanciato un nuovo allarme per la presenza Listeria monocytogenes in alcuni alimenti. Scopriamo insieme quali sono i prodotti che sono stati ritirati dal mercato e quali sono i rischi che comporta l’infezione da questo batterio. (Continua a leggere dopo la foto)

Allarme nei supermercati, rischio Listeria

È scattato un nuovo allarme riguardo alla presenza di Listeria monocytogenes negli alimenti. Nel sito web del ministero della Salute, nella sezione dedicata ai richiami alimentari, è stato pubblicato un avviso relativo a un lotto di salsa di noci per motivi microbiologici. Di conseguenza, le autorità hanno ordinato il ritiro dal mercato di questo particolare lotto di prodotto. Vediamo di quale lotto si tratta e di che marca è.

Allarme nei supermercati, che cos’è l’infezione da batterio Listeria monocytogenes e quali sono i rischi



Allarme nei supermercati. L'infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes può comparire in due forme principali. La prima è una malattia gastrointestinale che si manifesta poco dopo aver consumato un alimento contaminato. La seconda, meno comune ma molto più grave, può invece manifestarsi come meningite, meningoencefalite e sepsi. I sintomi in questo secondo caso compaiono almeno dieci giorni dopo l'assunzione. I soggetti più suscettibili sono coloro che hanno un sistema immunitario compromesso e le donne in stato di gravidanza.

