Allarme caldo, quali sono le città italiane con bollino rosso. Finalmente è arrivata l’estate 2024 e gli italiani possono godersi i loro fine settimana fuori porta tra gite in mare o in montagna. Purtroppo, però, le temperature in questi ultimi giorni di Giugno raggiungeranno dei picchi molto alti e per questo bisognerà fare molto attenzione. Alcune città italiane avranno il bollino rosso a causa del troppo caldo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Meteo, prima ondata di caldo africano: dove arriva e quanto durerà

Leggi anche: Meteo, temperature oltre i 40 gradi in Italia: ecco quando durerà

Leggi anche: Meteo, temperature fino a 42 gradi in Italia: ecco dove e quando

Leggi anche: Meteo, arriva l’estate vera: segnatevi questa data

Allarme caldo, quali sono le città italiane con bollino rosso

Prosegue anche nella giornata di oggi, giovedì 20 giugno, l’ondata di calore che sta interessando l’Italia. Saranno 15 le città del Centro-Sud in cui il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala allerta arancione, ossia condizioni a rischio per la salute soprattutto delle persone più fragili. Le 15 città con il bollino arancione per la giornata di oggi, giovedì 20 giugno, sono Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. A queste si aggiungerà il primo bollino rosso dell’anno, a Perugia. Per quanto riguarda le temperature nella giornata di oggi si avranno le massime in ulteriore lieve aumento al Nord-Est e al Centro-Sud, con punte di 40-42 °C nelle aree interne e di valle delle regioni peninsulari e delle Isole.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”