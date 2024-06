Meteo, temperature fino a 42 gradi in Italia: ecco dove e quando

L’estate sta arrivando e con essa anche il temutissimo anticiclone africano. Dopo un lungo periodo segnato da una forte incertezza climatica, l’Italia si prepara a vivere un fine settimana di transizione, che sarà poi seguito da un aumento delle temperature, in particolare al Sud. (Continua…)

Previsioni meteo Italia, in arrivo l’anticiclone africano

In Italia sta per arrivare l’anticiclone africano, che segnerà definitivamente l’inizio dell’estate. Come fa sapere Antonio Sanò, fondatore de ilmeteo.it, il fine settimana sarà di transizione, non farà né troppo caldo né troppo freddo e non ci saranno i violenti temporali degli ultimi giorni. La circolazione ciclonica, infatti, è in allontanamento verso i Balcani. Dopo questo weekend, però, le temperature aumenteranno notevolmente, soprattutto al Sud. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)