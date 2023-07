Alessia Marcuzzi ha parlato di sé in una lunga intervista a La Repubblica. “Amo la leggerezza”, ha confessato la conduttrice televisiva, parlando della sua svolta lavorativa. Ricordiamo infatti che due anni fa decise di lasciare Mediaset e di mettersi in gioco in qualcosa di nuovo. “Non volevo più accettare programmi che non mi somigliavano, mi mancava la scrittura, la parte creativa”, ha ammesso. Attualmente la showgirl è finita spesso al centro del gossip per via del suo presunto flirt con Stefano De Martino. Durante l’intervista ha risposto anche a questo. (Continua dopo le foto)

Alessia Marcuzzi, la rinascita

Dallo scorso anno, infatti, Alessia Marcuzzi è diventata il volto di Boomerissima. Il programma di Rai2 ha avuto successo e verrà riproposto a partire dal prossimo 31 ottobre 2023. Sarebbe stata proprio lei, la Marcuzzi, a inventarsi questa trasmissione con Fabrizio Biggio e Valerio Palmieri. La showgirl ha lanciato un appello affinché ognuno possa trovare il proprio spazio e che, nel farlo si accetti per quello che è. “Amo la leggerezza, che troppo spesso viene confusa come superficialità, invece è una grande dote. Ho avuto tante insicurezze, l’ho capito da adulta. Anche in tv cercavo di essere me stessa. Accettare di non piacere a tutti è una conquista, prima avevo l’ansia… Lo dico anche a mia figlia, Mia, che nella vita il dono è essere unica, non omologarsi. L’importante è piacere a se stessa e non agli altri”, ha spiegato. Poi è passata al gossip che ha come protagonista Stefano De Martino. (Continua dopo le foto)

Stefano De Martino e Belen si sono lasciati?

Sembra che i due vip abbiano concluso la loro relazione, anche se fino ad ora, nessuno dei due ha mai confermato né smentito la notizia. Recentemente sono uscite tante indiscrezioni sul loro rapporto. C’è chi parla di tradimento, e ultimamente una delle ipotesi è che sia stato Stefano a dare il due di picche alla modella argentina. Una delle teorie è che l’amante sia proprio Alessia Marcuzzi. Tutto ha avuto inizio quando Stefano si è presentato accanto alla showgirl alla presentazione dei palinsesti Rai senza la fede. Non è la prima volta tra l’altro che si ipotizza un flirt tra i due. Cosa ha risposto la Marcuzzi alle insinuazioni? (Continua dopo le foto)

Alessia Marcuzzi su Stefano De Martino

La conduttrice ha negato il fatto che tra lei e Stefano possa esserci qualcosa. “Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: ‘Non vengo perché mi devo salvare da me stessa’. Faccio fatica a tenermi”, ha poi aggiunto. Se la presentatrice nega il flirt con De Martino, sembra comunque che sappia cosa sia successo tra lui e Belen e che non vuole dirlo.