Alessia Marcuzzi preoccupa i fan: cosa le è successo alla gamba

Classe 1972, Alessia Marcuzzi è una conduttrice e attrice italiana. Dopo l’addio a Mediaset, il 28 giugno 2022, durante la presentazione dei palinsesti autunnali della Rai, è stato annunciato il suo ritorno sulla TV di Stato dopo ventott’anni, dove ha condotto un nuovo programma dal nome Boomerissima su Rai 2 dal 10 gennaio al 14 febbraio 2023. Ora, la showgirl è impegnata con le prove della seconda edizione dello show, che andrà in onda nel 2024. Come sempre, al centro dello show si sarà la competizione fra boomer, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e i millennial, le celebrity del nuovo millennio. Tuttavia, nelle ultime ore, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato ai suoi fan cosa è successo durante le prove. (Continua a leggere dopo la foto)

Alessia Marcuzzi infortunio: cosa le è successo alla gamba

Nelle ultime ore, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories dove ha spiegato ai suoi fan cosa è successo durante le prove. In compagnia di Brownie, il suo barboncino, la showgirl si mostra sdraiata sul letto e riprende con il cellulare il suo cucciolo. “Chi è che sbircia la mamma, eh? Ragazzi mi sono fatta la bua. Come? Ballando”, quesste sono state le parole della conduttrice nel video Instagram.A quanto pare Alessia Marcuzzi ha subito un lieve infortunio e la showgirl per rimediare al danno si è trovata costretta a dover bendare la sua gamba con una fascia blu. I fan si sono subito preoccupati per le sue condizioni di salute e le hanno augurato una pronta guarigione. Sicuramente con un po’ di riposo la Marcuzzi tornerà presto in pista per continuare a prepara il suo show che farà divertire ancora una volta il suo affezionato pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lei

Alessia Marcuzzi ha iniziato la sua carriera televisiva a Telemontecarlo, dove ha esordito con lo show Attenti al dettaglio nel 1991, per poi partecipare, nella stagione 1991/1992, al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini, nel quale, ha svolto il ruolo di valletta. Il successo vero e proprio è arrivato con la conduzione del Festivalbar. Poi ha intrapreso anche la carriera di attrice, prendendo parte a diverse serie tv: Un cane e un poliziotto, Tequila & Bonetti, Carabinieri, Il giudice Mastrangelo 2, Camera Café, Un amore di strega e Così fan tutte. Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessia Marcuzzi ha un figlio nato ad aprile 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi, e una figlia nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti. Dopo la relazione con Inzaghi e prima di quella con Facchinetti, è stata legata per cinque anni a Carlo Cudicini, anche lui calciatore. Successivamente, si è sposata nel 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi nei pressi di Londra. Nel 2022 ha annunciato la separazione dal marito.