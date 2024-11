Classe 1989, Alessandro Basciano è un modello divenuto noto come ex corteggiatore di Uomini e Donne e tentatore che a Temptation Island 2020. Poi ha preso parte anche al Grande Fratello Vip dove ha conosciuto la sua ex compagna Sophie Codegoni, dalla quale ha avuto una figlia. In queste ore il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News ha dato la notizia del presunto arresto di Alessandro Basciano, poco dopo è arrivata la smentita del diretto interessato. Ora Corona è tornato all’attacco pubblicando nuovi audio e affermando che sia tutto vero. (Continua a leggere dopo le foto)

Alessandro Basciano, le prime parole dopo il presunto arresto: gli audio di Corona

Fabrizio Corona si è guadagnato l’appellativo di “Re dei Paparazzi” per un ovvio motivo, ogni volta che lancia un gossip si scatena il finimondo e riesce a monopolizzare tv, stampa e social su quel dato argomento. Questa volta nel mirino di Corona sembra esserci finito Alessandro Basciano. In queste ore il sito di Fabrizio Corona, Dillinger News ha dato la notizia del presunto arresto di Alessandro Basciano, scoop smentito poco dopo dal diretto interessato con delle storie su Instagram, poi cancellate, nelle quali aveva scritto: “Quante ca***te, basta. La gente gioca su argomenti così seri, questa è follia”. Dopo questa smentita, Fabrizio Corona è tornato all’attacco affermando che sia tutto vero. A prova di ciò, sempre sul suo canale Dillinger News, ha postato parti di alcuni audio che gli avrebbero inviato gli amici di Basciano e una presunta telefonata avuta con l’ex volto noto di Uomini e Donne in persona.

