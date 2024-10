Ogni sera su Rai 1 Stefano De Martino conduce Affari tuoi: 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro. Nella puntata di Affari Tuoi del 17 ottobre 2024 ha giocato Louis, il ‘punk’ della Valle d’Aosta, che si è ritrovato in tv con i fratelli gemelli, uno solo dei quali è potuto entrare con lui dietro il banco dei concorrenti. Una partita decisamente emozionante con un finale da urlo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Affari tuoi”, i due concorrenti bisbigliano qualcosa: la reazione di Stefano

La puntata di ieri sera 17 Ottobre 2024 di Affari tuoi ha regalato grosse emozioni al pubblico da casa. Ovviamente non sono mancate le risate. Ieri ha giocato Louis, il ‘punk’ della Valle d’Aosta, che si è ritrovato in tv con i fratelli gemelli, uno solo dei quali è potuto entrare con lui dietro il banco dei concorrenti. “Mi occupo di design e comunicazione con un team di comunicazione pazzarelli. Sono fidanzato con Gaia, con me c’è uno dei miei due fratelli gemelli, Andrè”, le parole prima di dare inizio alla partita con il pacco pescato, il numero 3, lo stesso che gli ha permesso di vincere un montepremi da urlo. Prima di dare inizio alla partita, Louis ha voluto fare un rituale, a lui caro, con gli altri pacchisti. Tutti, in silenzio, si sono inchinati davanti ai pacchi con le mani in segno di preghiera. “Puntata mistica”, il commento di Stefano De Martino. Che dire? In questo caso un po’ di scaramanzia ha portato davvero molto bene al concorrente.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”