Nella puntata di ieri sera, domenica 7 aprile, di Affari Tuoi, Amadeus ha giocato con la concorrente della Valle d’Aosta e suo padre. Il gioco dei pacchi è uno dei più amati dal pubblico, e ad ogni fine puntata gli utenti si ritrovano sui social per commentare il percorso dei protagonisti della serata. Quella di ieri sembrava una tranquilla serata ad almeno fino a quando la tensione tra due concorrenti ha dato via a una sorta di guerra tra regioni. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, il percorso di Alice

Alice è una insegnante di sci originaria di Gressan, un piccolo comune alle porte di Aosta, ed è stata sorteggiata per giocare dopo 23 puntate da pacchista. La sorte le assegna in dote il pacco 19, ma è un pacco che tra le sue mani dura poco perché decide di scambiarlo quasi subito con il numero 11. Dopodiché Alice infila una serie di chiamate positive che spingono il “Dottore” a mettere sul piatto prima 30mila e poi 39mila euro per porre fine alla partita, ma la concorrente decide di andare avanti spalleggiata da suo padre, che dà il suo assenso anche alla seconda “strambata” decisa dalla figlia. A tre quarti di partita, infatti, con tre blu e quattro rossi in gioco (tra cui i 200mila e i 300mila euro), Alice sceglie di cambiare nuovamente pacco, lasciando l’11 per puntare sul 9, raccontando una storia che fa calare per qualche attimo un velo di tristezza in studio: “Spesso ho detto di essere figlia unica, in realtà non è vero. Io avevo una sorella, Giulia, che non ho conosciuto. Lei purtroppo si è ammalata da piccola ed è mancata a causa di una brutta malattia. Lei è nata il 9 settembre, quindi scelgo il 9 così ci sarà anche lei a giocare qui con noi“

La fortuna volta le spalle ad Alice e la ragazza rimane con due pacchi dalla fine, da 5mila e 10mila euro. Padre e figlia rinunciano ad aprire i pacchi e per virare verso la regione fortunata. Il primo tentativo va a vuoto, per l’ultimo colpo i due puntano sul Piemonte, ma la regione vincente era il Veneto. Termine dunque così, con una grande beffa per Alice e il papà, che tornano a casa a mani vuote dopo una partita che – per come si era messa – pareva destinata a ben altro epilogo. Durante il percorso di Alice, però, una scintilla ha colpito la concorrente e un’altra pacchista. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)