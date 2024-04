“Sono sotto shock”: addio alla famosa del web, aveva solo 29 anni – È morta una giovane tiktoker conosciuta per essere l’interprete della serie web comedy “Club Rat”. A dare la notizia è stata la sorella Lila. La scomparsa della ragazza è avvenuta improvvisamente. (continua a leggere dopo le foto)

Addio alla famosa del web: aveva solo 29 anni

È morta a 29 anni la tiktoker Eva Evans, conosciuta per la serie comica Club Rat. A darne l'annuncio su Instagram, domenica 21 aprile, sua sorella Lila Joy: «Ieri la mia famiglia ha ricevuto la notizia che la nostra dolce, favolosa, creativa, premurosa ed esilarante Eva, la mia bellissima sorella, è morta», si legge sul profilo social della ragazza.

Morta Eva Evans, nota tiktoker di 29 anni: l’annuncio della sorella

Al momento non sono state rese note le cause della morte della tiktoker e la famiglia non ha fornito ulteriori dettagli se non quelli riguardanti le commemorazioni in memoria di Eva Evans. «Vorremmo estendere l’invito a tutti coloro che hanno amato Eva, la vostra presenza sarebbe molto importante per lei e per noi.Seguirà un incontro più intimo per i familiari stretti e gli amici più stretti di Eva e vi contatteremo individualmente per i dettagli», ha scritto la sorella Lila Joey su Instagram.

