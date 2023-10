Da giorni se ne parlava e ora è arrivato l’annuncio ufficiale: è finita la storia d’amore della coppia vip che un anno fa esatto ha dato il benvenuto al primo figlio. La conferma è arrivata direttamente dalla nota influencer italiana, la quale ha spiegato i motivi di questa dolorosa separazione ai suoi numerosi followers su Instagram, i quali davanti alla notizia sono rimasti completamente senza parole. Dunque, è ufficiale: Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati. Vediamo nel dettaglio che cosa ha spinto i due a dirsi addio. (Continua a leggere dopo la foto)

Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati: fan sconvolti

Da giorni se ne parlava e ora è arrivato l’annuncio ufficiale: Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati. È stata lei a dare la notizia ai fan: “Come vi ho reso partecipi dell’inizio ci tengo a dirvi anche che la relazione tra me ed Agostino è terminata, da un po’ a questa parte”. Poi ha fatto riferimento a una lite in diretta che però non c’entrerebbe con la decisione di lasciarsi con il suo compagno. Si sono detti addio “ovviamente non per la live di ieri sera, dove sono state dette anche cose fuori posto e mi scuso per questo, del resto vi chiedo un pochino di tatto e delicatezza da entrambe le parti, non mandate odio a nessuno perché nessuno si odia, le cose non andavano da un bel po’, ma giustamente preferisco tenere private le altre cose tra noi. Ci sarà sempre Thiaghino e ci sarà sempre rispetto e civiltà per lui vi chiedo di nuovo tatto e delicatezza per entrambi”. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lei

Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati e ad annunciarlo è stata la tiktoker con una storia su Instagram in cui chiedeva rispetto per la situazione e privacy. La coppia è diventata molto popolare si TikTok e sono seguitissimi dai più giovani. Sofia è nata il 10 ottobre del 2003 e fra pochi giorni compirà 20 anni. A 18 anni è diventata mamma di Thiago, e come spesso accade sui social per questo motivo è stata oggetto di feroci polemiche specialmente per la sua giovane età. Tra le sue grandi passioni ci sono il canto e il ballo. Ha frequentato il liceo linguistico e parla quattro lingue: italiano, inglese, albanese e spagnolo. Sofia Crisafulli ha iniziato la sua carriera di influencer nel 2017, quando ha aperto il suo canale YouTube. Sulla piattaforma ha iniziato a caricare vlog, challenge e clip musicali. Oggi il suo canale conta oltre 600 mila iscritti. Sofia ha avuto ancora più successo su Instagram e TikTok. Il suo profilo Instagram ha più di un milione di follower, mentre il suo profilo TikTok ne ha quasi 2,5 milioni.