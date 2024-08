Abraham per Saelemaekers più un conguaglio, si può fare: Roma e Milan al lavoro per chiudere lo scambio in questi ultimi giorni di calciomercato. Tammy Abraham sembrava destinato al West Ham, ma il suo alto stipendio di 4,5 milioni di euro più bonus e l’abbondanza di opzioni in attacco hanno fatto desistere gli inglesi. Di conseguenza, la Roma si trova ora con un giocatore da sistemare, ma De Rossi sembra poco incline a dare fiducia a Abraham dopo l’arrivo di Dovbyk e la permanenza di Dybala. Negli ultimi tempi, è emersa l’ipotesi che l’inglese possa finire al Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante principale, non tanto a causa dell’infortunio di Morata.

Il problema è che i sostituti di Morata non convincono appieno Fonseca, soprattutto Jovic. Tuttavia, non è certo l’eventuale partenza di Jovic a fare spazio ad Abraham. Roma e Milan stanno lavorando per tentare uno scambio tra Abraham e Alexis Saelemaekers, che finora è rimasto ai margini del progetto del nuovo Milan, nonostante una buona stagione al Bologna.

In particolare, si deve ancora valutare il valore dei due giocatori, con la Roma che chiede un conguaglio economico ancora da definire. Se si raggiungerà un accordo, l’affare potrebbe concludersi proprio nelle ultime ore del mercato. Fonseca otterrebbe il vice Morata, mentre De Rossi si libererebbe di un problema e rafforzerebbe il reparto degli esterni.