Infortunio Morata, l’attaccante spagnolo, fresco acquisto del Milan, si è fatto male negli ultimi minuti della prima partita dei rossoneri nella nuova stagione della Serie A, a San Siro contro il Torino. Gli ultimi esami strumentali hanno evidenziato un infortunio più grave del previsto: una lesione di basso grado al muscolo retto femorale della gamba sinistra.

Le sue condizioni saranno valutate nuovamente la prossima settimana, ma è già certo che Morata salterà la partita contro il Parma di sabato 24 agosto alle 18:30, oltre a quella contro la Lazio, in programma per il 31 agosto. Il Milan spera di riaverlo disponibile dopo la sosta per le Nazionali, puntando a farlo rientrare per la partita casalinga contro il Venezia del 15 settembre, così da averlo al meglio per il derby contro l’Inter alla quarta giornata.

Intanto, contro i Ducali Fonseca sta valutando diverse opzioni. La più accreditata è quella di schierare come prima punta Noah Okafor, autore di una buona prestazione (con gol) da subentrante proprio nel match inaugurale col Torino. La seconda è quella di utilizzare Leao da “falso nove”, con Okafor a questo punto da esterno alto a sinistra. La terza è quella di schierare Jovic dal primo minuto, come contro il Torino, ma considerata la prestazione opaca del serbo al momento è lo scenario meno probabile. Attenzione anche al baby Camarda: il 16enne centravanti di Milan Futuro potrebbe infatti fare la sua comparsa, almeno in panchina, e giocarsi qualche minuto da subentrante.