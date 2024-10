Yunchaokete Bu, chi è il sorprendente sfidante di Yannik Sinner alle semifinali del torneo Atp 500 di Pechino. Il numero uno al mondo scenderà in campo oggi nella semifinale dell’ATP 500 di Pechino contro il cinese Yunchaokete Bu, una delle nuove promesse del tennis mondiale. Bu, 22 anni e attualmente numero 96 del ranking ATP, ha impressionato tutti con una serie di prestazioni straordinarie, nonostante la sua carriera sia ancora agli inizi. (continua dopo la foto)

Il tennista di Xinjiang, entrato nel torneo grazie a una wild card, ha già eliminato avversari di rilievo come Shang Jungchen (numero 52 del mondo), l’italiano Lorenzo Musetti e il russo Andrey Rublev, testa di serie numero 4. Queste vittorie non solo lo hanno portato alle luci della ribalta, ma stanno rapidamente consolidando la sua reputazione nel circuito internazionale.

Nato nel gennaio 2002, Bu è solo cinque mesi più giovane di Sinner, ma il suo percorso nel tennis professionistico è iniziato solo nel 2022, quando ha conquistato il suo primo punto ATP. Nel 2023, si è messo in evidenza vincendo il suo primo titolo Challenger a Seoul, diventando il terzo cinese under 21 a raggiungere questo traguardo. Nel 2024 ha continuato a brillare, vincendo il Wuxi Open in Cina, il che lo ha reso il più giovane tennista cinese a conquistare più di un titolo Challenger.

Con il recente ingresso nella top 100 e il sorprendente percorso nel torneo di Pechino, Yunchaokete Bu si prepara a diventare una presenza fissa ai vertici del tennis mondiale. La sfida contro Sinner sarà un test importante per misurare le sue potenzialità contro un avversario di grande esperienza e talento.

