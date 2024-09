Dopo aver sconfitto Jiri Lehecka nei quarti di finale del China Open a Pechino, Jannik Sinner ha aperto il cuore in conferenza stampa, condividendo le sue preoccupazioni e le difficoltà personali che sta affrontando. Il tennista ha ammesso di vivere un periodo complicato, in particolare a causa del ricorso presentato dalla WADA riguardo alla sua presunta positività al Clostebol. (continua a leggere dopo la foto)

“È un momento molto difficile. Non è una situazione in cui mi piace trovarmi, è delicata e diversa. Sicuramente ho passato delle notti insonni ultimamente”, ha confessato Sinner, esprimendo il suo stato d’animo. Nonostante tutto, sta cercando di mantenere un atteggiamento positivo e di non perdere la concentrazione: “Cerco di ricordarmi che non ho fatto nulla di sbagliato, e questo mi aiuta a rimanere con la testa alta. Ma sì, è un momento complicato anche per la mia squadra. Sono deluso di essere di nuovo in questa situazione, ma cerco di restare concentrato sul mio lavoro e di fare tutto il possibile per prepararmi a ogni partita.” (Continua a leggere dopo la foto)

Sinner ha poi voluto sottolineare il valore del suo team e delle persone che lo circondano, dichiarando: “Mi tengo vicino chi mi conosce bene, come persona. Loro sanno chi sono. Non è facile, ma cerco di vivere nel presente e migliorare ogni giorno. “Le sue parole rivelano la straordinaria forza interiore di Sinner. Nonostante le difficoltà personali e professionali, l’atleta italiano ha dimostrato una notevole capacità di rimanere concentrato sui suoi obiettivi, esprimendo la maturità di un vero campione. La sua resilienza e la calma con cui affronta momenti critici lo rendono uno degli sportivi più completi e ammirati del circuito tennistico.

