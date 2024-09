Ricorso Wada, Kyrgios provoca Sinner. L’australiano era stato il primo tra i tennisti che avevano deciso di attaccare Jannik dopo la notizia della positività al Clostebol. E oggi, alla notizia del ricorso, Kyrgios non ha perso tempo nel farsi sentire dopo la notizia della decisione dell’Agenzia Mondiale Antidoping, lanciando una nuova provocazione nei confronti di Sinner. Nelle sue storie su Instagram, l’australiano ha fatto una chiara allusione al tennista italiano, scrivendo: “Hahahaha forse non così innocente dopo tutto, eh?”. (continua dopo la foto)

Poco dopo la diffusione della notizia dell’appello della Wada, Kyrgios ha condiviso una storia su Instagram, quasi certamente rivolta a Sinner, con la copertina del brano “The Way I Am” di Eminem e la canzone in sottofondo, che ha suscitato dubbi tra i suoi follower. Il testo del brano recita: “E tutta questa controversia mi circonda, e sembra che i media mi puntino subito il dito contro. Quindi io ne punto uno verso di loro, ma non l’indice, il mignolo, l’anulare o il pollice: è quello che metti su quando non ti importa nulla, quando non sopporti più le sciocchezze che inventano, perché anche loro sono pieni di falsità”. Successivamente, Kyrgios ha ulteriormente chiarito le sue intenzioni con un attacco diretto.