Atp 500 Pechino Sinner rischia ma poi batte Jarry: il tennista altoatesino qualificato agli ottavi di finale. Jannik Sinner inizia inizia dunque il suo percorso all’ATP 500 di Pechino con una vittoria sofferta, ma alla fine convincente. Il n° 1 al mondo, infatti, ha dovuto rimontare dopo aver perso il primo set contro il cileno Nicolas Jarry, imponendosi poi con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 in un’ora e 56 minuti di gioco.

Agli ottavi di finale, l’altoatesino affronterà uno tra il tedesco Jan-Lennard Struff e lo svizzero Stan Wawrinka. Dopo aver ottenuto il punto decisivo, Sinner, tornando a rete per salutare Jarry, si è portato la mano al cuore, ha alzato lo sguardo e inviato un bacio al cielo, un chiaro omaggio alla zia recentemente scomparsa, alla quale aveva già dedicato la vittoria agli US Open.

La missione è compiuta, anche se non senza qualche momento di tensione: il numero uno al mondo, Sinner, ha esordito con una vittoria in rimonta, impiegando quasi due ore per avere la meglio su Jarry. Il cileno, infatti, ha vinto il primo set e fatto sognare l’eliminazione del favorito. Nel primo parziale, Jarry ha avuto due palle break, capitalizzando la seconda per salire 5-3 e poi chiudere sul 6-4.

Con le spalle al muro, Sinner ha alzato il livello del suo gioco, rispondendo prontamente nel secondo set. Si è portato rapidamente sul 3-0, ha difeso il break e ha chiuso sul 6-3, riportando il match in parità. Determinato a chiudere la partita, l’altoatesino ha dominato il terzo set, salendo velocemente 2-0 e poi 4-1. L’unico momento di difficoltà è stato un 15-40 a favore di Jarry, ma Sinner ha annullato entrambe le palle break, riuscendo anche a strappare per la terza volta il servizio al cileno. Ha così chiuso il match sul 4-6, 6-3, 6-1.

