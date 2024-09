Jannik Sinner, il terribile lutto in famiglia: chi è morto – Terribile lutto per il campione Jannik Sinner, la notizia è arrivata poco fa. Il noto tennista aveva dedicato all’amata parente la vittoria allo US Open. Visibilmente commosso il giovane atleta aveva spiegato quanto questa persona fosse importante per lui. (continua a leggere dopo le foto)

Terribile lutto in famiglia per Jannik Sinner

L'amatissima zia di Jannik Sinner è morta sabato scorso a 56 anni, come comunicato dalla famiglia in un necrologio. Margith Rauchegger, sorella della madre di Jannik, Siglinde, stava male da tempo. D'altronde le parole pronunciate dal 23enne altoatesino appena dopo aver battuto Taylor Fritz nella finale di Flughing Meadows lo scorso 8 settembre non lasciavano purtroppo molto speranze: "Voglio dedicare il titolo a mia zia, non sta bene e non so quanto ancora sarà nella mia vita. Auguro a tutti la salute".

Jannik Sinner won the US Open Championship and dedicated that moment to his aunt.



A champion in every sense of the word ♥️#sinner #USOpen2024 #USOpenFinal #tennis pic.twitter.com/naufZPHBjy — The Female Quotient (@femalequotient) September 10, 2024

Lutto in famiglia per Jannik Sinner: morta la zia Margith Rauchegger

Consapevole che alla zia Margith Rauchegger non restava molto tempo da vivere, Jannik Sinner aveva deciso di dedicarle l’ennesima vittoria e di raccontare al mondo quanto lei fosse importante per lui. “Quando ero piccolo i miei lavoravano tutto il giorno e io trascorrevo molto tempo con mia zia. Mi accompagnava alle gare di sci, passavamo l’estate insieme”, le parole del giovane.

