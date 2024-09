Sinner, la bruttissima notizia dopo l’assoluzione per doping – Il caso Clostebol non è ancora alle spalle per Jannik Sinner. L’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) ha presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (il Tas di Losanna) in merito alla vicenda esplosa lo scorso agosto per cui il tennista altoatesino era stato assolto dal tribunale indipendente dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA) e punito solo per negligenza con la decurtazione dei punti conquistati nei due tornei e dei relativi premi, ma appena due giorni di sospensione. (continua a leggere dopo le foto)

Come riferisce «Repubblica», la Wada è dell'avviso che la constatazione di "assenza di colpa o negligenza" non fosse corretta ai sensi delle norme attuali. La Wada, si legge nel comunicato, potrebbe chiedere per Jannik Sinner un periodo di stop squalifica compreso tra uno e due anni. Rimarrebbero immutati i risultati conseguiti da marzo ad oggi.

WADA appeals case of tennis player Jannik Sinner. Read more here: https://t.co/vExHGdmkZG — WADA (@wada_ama) September 28, 2024

Sinner, la Wada ha fatto ricorso al Tas contro l’assoluzione

L’agenzia mondiale antidoping aveva ancora pochi giorni di tempo per presentare appello contro la sentenza assolutoria dell’Itia e ha scelto di andare fino in fondo alla questione dopo aver consultato la documentazione relativa a Sinner. Il Tas di Losanna non potrà che accogliere la richiesta della Wada.

