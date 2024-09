Home | Atp 500 Pechino, Sinner liquida Lehecka in due set e vola in semifinale

Atp 500 Pechino. Nonostante le critiche piombate in queste giorni sul suo conto, Jannik Sinner non si ferma e continua ad incassare successi. Battuto anche Lehecka al Cina Open e pass per le semifinali strappato. Adesso il tennista affronterà il cinesa Yunchaokete Bu, che ha battuto ai quarti Andrey Rublev.. (Continua…)

Atp 500 Pechino, Sinner vola in semifinale

Dopo aver battuto con fatica Nicolas Jarry e Roman Safiullin, entrambi sconfitti in rimonta, Jannik Sinner si sbarazza del ceco Jiri Lehecka, attualmente 37° nel ranking ATP, in due set con un punteggio di 6-2 7-6(6). Il match è durato un’ora e 45 minuti. Quattordicesima vittoria consecutiva per il tennista altotesino e semifinale del Cina Open ottenuta.

Sinner adesso affronterà il vincitore il cinesa Yunchaokete Bu, che ha battuto ai quarti Andrey Rublev. Se dovesse approdare in finale, il tennista italiana potrebbe scontrarsi con Alcaraz. Nonostante le polemiche di questi giorni, Sinner dimostra di non perdere lucidità e di proseguire nel suo obiettivo.