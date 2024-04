WTA Stoccarda, Paula Badosa si ritira tra le lacrime – Brutto momento per Paula Badosa: la spagnola, reduce da gravi problemi alla schiena, è stata costretta al ritiro durante gli ottavi di finale del Wta 500 di Stoccarda. Contro la n° 2 del mondo Aryna Sabalenka, Badosa ha alzato bandiera bianca, all’una di notte, sul 3-3 nel terzo set. Le due giocatrici sono amiche del cuore, tant’è che sui social circola ovunque il neologismo “Sabadosa“. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Tennisti che hanno vinto più Wimbledon

Leggi anche: Atp Barcellona, Alcaraz verso il forfait: le sue parole

WTA Stoccarda, Paula Badosa si ritira tra le lacrime

L’ultima volta che Paula Badosa e Aryna Sabalenka si sono incontrate su campo da tennis era stato a Miami. Allora le due avevano giocato pochi giorni dopo la morte dell’ex fidanzato di Sabalenka, Konstantin Koltsov. Badosa mostrò profondo rispetto prima e dopo la partita, che si concluse con un tenere abbraccio tra i due. Una scena toccante che si è ripetuta anche a Stoccarda, dopo il ritiro dell’iberica. Badosa si è lasciata andare a copiose lacrime. (continua a leggere dopo le foto)

A late night encounter ends as Badosa is forced to retire due to injury.@SabalenkaA moves into the quarterfinals, final score: 7-6(4), 4-6, 3-3.#PorscheTennis pic.twitter.com/GJEcjpWqwT — wta (@WTA) April 17, 2024

Le parole della tennista Sabalenka

Sabalenka dopo l’incontro ha mostrato il suo dispiacere e nell’intervista subito dopo il match ha detto parole che rendono l’idea del legame tra lei e Badosa: “Si, sto davvero per piangere a dire il vero anche io. Mi sento così male per lei. Mi dispiace moltissimo per lei. Adoro questa ragazza, non provo alcuna emozione in questo momento. Non sono felice. Non sono triste. Voglio solo dire grazie alle persone che sono rimaste fino alla fine. Grazie mille. Io mi concederò un po’ di zucchero”.