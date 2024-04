Atp Barcellona, Alcaraz verso il forfait: le sue parole

Alcaraz Atp Barcellona. C’è grande attesa per la presenza del tennista spagnolo nel torneo di Barcellona. Alcaraz, però, potrebbe dare forfait all’ultimo minuto. Le sue parole in conferenza stampa non lasciano dubbi. (Continua…)

Alcaraz Atp Barcellona: il tennista ci sarà?

Tutto pronto per l’Atp Barcellona. Il più atteso, Carlos Alcaraz, non ci sarà. Lo spagnolo è intervenuto da campione uscente in conferenza stampa ed ha annunciato che darà forfait. I problemi all’avanbraccio continuano a bloccare il tennista, che ha dovuto rinunciare anche al torneo di Montecarlo. L’obiettivo di Alcaraz è tornare per il torneo di Madrid, ma soprattutto per il Roland Garros.

“Il mio obiettivo è giocare a Madrid, ma al momento non sono sicuro. È stata una decisione difficile, questo torneo è molto importante per me. Prendere la decisione di non giocare è stato molto complicato per me, per la mia famiglia e per il mio team”, ha detto in conferenza stampa.