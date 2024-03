Alcaraz batte Sinner e resta numero 2 al mondo. Il nono capitolo della rivalità che determinerà il futuro del tennis rispetta ancora una volta il pattern consolidato di due vittorie per Alcaraz e due vittorie per Sinner, due vittorie per Carlitos e due vittorie per Jannik. Dopo i trionfi dell’italiano lo scorso anno a Miami e Pechino, questa volta è stata la volta del tennista spagnolo di brillare sul palcoscenico. La sua vittoria all’Indian Wells è stata un’autentica impresa, una rimonta epica che lo ha condotto fino alla finale.

Ma più di tutto, è stata una dichiarazione di intenti contro l’imbattibilità di Jannik, che aveva vinto 19 partite consecutive. Carlos Alcaraz ha dimostrato di essere tornato ai livelli mostrati a Wimbledon e si preannuncia come un avversario temibile per tutta la stagione. Dietro l’1-6 6-3 6-2, che ha segnato la sua vittoria su Jannik in poco più di due ore, c’è stata una partita caratterizzata non solo da talento, ma anche da una grande resilienza mentale. Affrontare le difficoltà iniziali, anche aggravate dalla sospensione di tre ore a causa della pioggia dopo soli tre game giocati, non è stato affatto semplice.