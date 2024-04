WTA Stoccarda, impresa di Jasmine Paolini: batte la n° 9 al mondo e vola ai quarti

WTA Stoccarda – La tennista italiana Jasmine Paolini è reduce da una nuova vittoria che le ha dato il pass per volare ai quarti di finale della competizione. Ecco tutti i dettagli del suo successo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: WTA Stoccarda, Paula Badosa si ritira tra le lacrime

Leggi anche: Nadal pronto a ripartire: “Per il Roland Garros vale la pena morire”

Jasmine Paolini batte la n° 9 del mondo

Jasmine Paolini è riuscita in un’impresa titanica. Focus e preparazione le hanno permesso di gestire alla perfezione la partita con n° 9 del mondo e due volte finalista di Wimbledon, Ons Jabuer. L’azzurra ha battuto l’avversaria 7-6(8) 6-4, salvando due set point nel primo set, agli ottavi di finale del Wta 500 di Stoccarda. Ora Jasmine si è guadagnata il pass per i quarti di finale alla WTA Stoccarda e dovrà misurarsi con la kazaka Elena Rybakina. Scopriamo quali sono le sensazioni della tennista dopo la vittoria che l’ha fatta avanzare di un altro passo verso la finale. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Tennisti che hanno vinto più Wimbledon

Il successo di Jasmine Paolini

L’allieva di Renzo Furlan, Jasmine Paolini si è aggiudicata i quarti. Per lei è la quarta vittoria in carriera contro una giocatrice in top10 ed è la più importante dalla vittoria al Wta 1000 di Dubai di febbraio. Il trionfo la porterà più in alto nei ranking mondiali: da lunedì prossimo sarà almeno n° 13 e per quanto riguarda la Race alle Wta Finals sale alla posizione n° 7. Ma come sta vivendo tutto questo la tennista italiana? E cosa si aspetta a questo livello della competizione? Paolini ha risposto a qualche domanda proprio a questo riguardo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva