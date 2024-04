Nadal pronto a ripartire: “Per il Roland Garros vale la pena morire”

ATP Barcellona, Nadal pronto a ripartire dopo la sconfitta con De Minaur. Il Barcelona Open, noto anche come Barcelona Open Banc Sabadell per motivi di sponsorizzazione, e conosciuto precedentemente anche come Trofeo Godó, Open Sabadell Atlántico o Open SEAT, è un torneo di tennis maschile con cadenza annuale per tennisti professionisti. Per Nadal perdere “in casa” contro De Minaur non è stata una sconfitta da poco e il morale ne ha risentito parecchio, anche se il campione di tennis sembra pronto a tornare presto in campo e ancora con più determinazione a vincere. (Continua a leggere dopo le foto)

Rafael Nadal, dopo il primo turno vinto contro Cobolli, è uscito di scena all’ATP 500 di Barcellona. Lo spagnolo, rientrato dopo qualche mese di stop per l’ennesimo infortunio, è comunque contento, nonostante la sconfitta con De Minaur. Le sue parole in conferenza stampa non lasciano trasparire alcun rimpianto: “Ho giocato questo tornero come se fosse il mio ultimo trofeo Godò, anche se non sai mai cosa ti riserva il futuro. L’importate era giocare e l’ho fatto. Proverò a fare un altro step a Madrid, poi a Roma. Se c’è un torneo per cui vale la pena dare tutto e morire, quello e il Roland Garros. Vado via convinto di aver fatto un passo in avanti. Devo darmi la possibilità di lasciare tutto e morire per questo tra qualche settimana, o almeno provarci. Se fossi morto oggi, a livello generale non avrei avuto mai la possibilità di farlo tra poche settimane, quindi devo giocare in base all’obiettivo che ho. A Madrid proverò a far un po’ meglio, a Roma ancor di più… E a Parigi sia ciò che Dio vuole. È il momento di provarci”.