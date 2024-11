WTA Finals: splendida Paolini, grande vittoria all’esordio

Wta Finals, è arrivato il grande giorno dell’esordio per la nostra Jasmine Paolini, fresca numero 4 del mondo (un record assoluto per l’Italia che condivide con Francesca Schiavone). Jasmine riporta il tricolore alle Finals dove mancava dal 2015. Avversaria difficile, ma alle Finals avversari facili non ne esistono, la russa (naturalizzata kazaka) Elena Rybakina – vincitrice a Wimbledon nel 2022 – data per favorita dai bookmakers.

JAAAAAAAAS. Prima partita alle Wta Finals e prima vittoria per Jasmine che batte Rybakina 76 64 Dopo la prima giornata #Paolini in testa al GRUPPO VIOLA insieme a Sabalenka che affronterà nella giornata di lunedì. Con i 200 punti conquistati oggi sale virtualmente al NUMERO 3 Wta pic.twitter.com/V7dBUzNpK2 — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) November 2, 2024

Paolini inizia il primo set con la consueta grinta, mostrando una buona condizione atletica e anche un tennis di ottimo livello. Dopo quattro giochi in cui si rimane in perfetta parità, Jasmine ottiene un importantissimo break che la porta sul 4-2. Purtroppo per noi, la reazione della tennista russo-kazaka è molto efficace e le permette di portarsi sul 4-4. E a procurarsi una sanguinosa palla break per scappare 5-4 e servizio, ma la nostra atleta con pazienza vince un lungo scambio e alla fine tiene il servizio.

WTA Finals, una grande Paolini vince in due set

Dopo un brivido sul servizio dell’azzurra di finisce al tie-break, giusta conclusione di un set equilibrato e combattuto. Paolini gioca un fantastico gioco decisivo portandosi 6-2, mentre Rybakina si disunisce un po’. A questo punto un brivido: Jasmine spreca 3 set point, ma il quarto è quello buono: 7-6 per l’azzurra!

Il secondo set prosegue sulla falsariga del primo fino al 3-3, quando la nostra piccola grande atleta piazza la zampata e strappa il servizio all’avversaria. Break che riesce a confermare nel game successivo portandosi sul 5-3. Jasmine si trova così a servire per il match sul 5-4 a suo favore. Il braccio non trema, e Paolini ottiene una fantastica vittoria alla sua prima partita nelle Finals. Grazie Jasmine!

