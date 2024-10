WTA Wuhan, Paolini lotta ma cede al terzo con la Zheng

WTA Shangai, partita complicata per Jasmine Paolini contro la cinese Zheng, testa di serie numero 6 del torneo. La tennista asiatica ha iniziato il match con grande energia, ed è riuscita a mettere ripetutamente in difficoltà la nostra tennista. Nel primo set Zheng ha avuto una marcia in più, ha servito molto bene ed è riuscita a strappare il servizio per ben due volte all’azzurra. Il primo parziale, nel quale Jasmine ha sprecato una palla break, si è concluso sul 6-2.

Zheng d. Jasmine Paolini 6-2 3-6 6-3 in Wuhan



Last week, Qinwen reached her 1st WTA 1000 SF



Today, she reaches her 2nd.



A ridiculously talented young woman.



But when she plays at home, it all comes together brilliantly.



✅3rd top 10 win of 2024



🇨🇳❤️ pic.twitter.com/v8TRy11tEB