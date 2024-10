Jasmine Paolini, ottimo esordio della campionessa azzurra allo Wuhan Open in Cina. La nostra tennista di punta, che è apparsa rigenerata rispetto ad altre recenti prestazioni, si è imposta in due set sulla cinese Wan, con il risultato di 6-4 6-3. Paolini ha subito imposto il proprio gioco contro la giocatrice di casa, riuscendo a chiudere il primo parziale grazie a un break ottenuto con caparbietà quando la partita era ancora equilibrata.

PAOLINI AVANZA AGLI OTTAVI A WUHAN! 🇮🇹



Jasmine batte Yue Yuan in 2 set, partendo nel migliore modi a Wuhan: 38^ vittoria stagionale e 5° ottavo di finale raggiunto in un WTA 1000.



Domani sfiderà Erika Andreeva per un posto nei quarti di finale. pic.twitter.com/CXERNqyN8W — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) October 9, 2024

Il secondo set invece è filato via piuttosto liscio. La nostra numero 5 è riuscita prima a piazzare il break decisivo, poi a bissarlo strappando il servizio all’avversaria anche sul punteggio di 5-3 in suo favore. Paolini è sembrata serena e determinata, e tutti i suoi tifosi sperano che possa avanzare ancora in questo importante torneo. Nell’intervista di fine partita, Jasmine oltre che come al solito sorridente è parsa anche molto fiduciosa.Un byon segno per il proseguio del torneo.