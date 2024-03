Ciclismo, che sfortuna per Van Aert: Giro d’Italia a rischio

Pessime notizie in casa Visma Lease a Bike; dopo la rovinosa caduta alla Dwars door Vlaanderen, il ciclista Wout van Aert ha riportato danni che potrebbero compromettere la sua partecipazione al Giro d’Italia.

Caduta rovinosa per Wout van Aert: costole fratturate

Wout van Aert è ricoverato all’ospedale di Herentals dopo una fragorosa caduta al Dwars door Vlaanderen durante il Giro delle Fiandre. Il ciclista ne è uscito con seri danni ovvero una clavicola rotta, 7 costole rotte e un’incrinatura allo sterno. “Si tratta di un politrauma“, ha spiegato Kris Vandermieren, medico sportivo dell’associazione ciclistica belga a Sporza.be. “Cose del genere le vediamo solo negli incidenti stradali gravi. E poi conosciamo solo i danni in superficie. In caso di incidente a 80 o 90 km/h, anche l’interno può essere gravemente danneggiato. Ulteriori ricerche dovranno ora dimostrare se ci sono altri danni.”

L’esito della caduta: la prognosi del medico sportivo

Wout van Aert non dovrebbe essere sottoposto a nessun intervento chirurgico in quanto le fratture possono rimarginarsi da sole pur richiedendo molto tempo e riposo. Ora ci si chiede quali saranno i riscontri negativi della caduta sulla sua carriera ciclistica. Il ciclista avrebbe dovuto partecipare al Giro d’Italia con inizio previsto per il 4 maggio, ma ora le cose si complicano. Viste le fratture dovute alla caduta, è pericoloso risalire in sella troppo presto: “In caso di una nuova caduta, quelle costole rotte possono tagliare la membrana polmonare come una lama di rasoio e causare un collasso del polmone“ spiega Kris Vandermieren. Per non parlare dell’impatto mentale da ristabilire dopo una caduta così rovinosa: “Van Aert sarà completamente destabilizzato dal punto di vista ormonale. I “neuroormoni”, che ti fanno sentire bene, sono stati scossi.. Questo è davvero un disastro”, dice Vandermieren. “Nel momento peggiore possibile, all’apice della sua carriera… Non è davvero facile.”

