Ciclismo, E3 Saxo Classic Mathieu Van der Poel ha vinto la celebre corsa fiamminga: il campione del mondo è scattato sul Paterberg sfruttando una caduta dell’avversario e tagliando il traguardo di Harelbeke in solitaria.

La tanto attesa sfida tra Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert ha tenuto con il fiato sospeso i numerosi tifosi lungo le strade dell’E3 Saxo Classic in Belgio. I due fuoriclasse non hanno deluso le aspettative, regalando spettacolo agli appassionati. È stata l’unica occasione di confronto diretto prima del Giro delle Fiandre tra il campione del mondo e il talentuoso belga del Team Visma | Lease a Bike. La gara fiamminga ha visto trionfare in solitaria l’olandese dell’Alpecin-Deceuninck, che ha dimostrato grande forma nelle fasi finali, riuscendo a sferrare l’attacco decisivo sul Paterberg proprio mentre il suo rivale inciampava e cadeva, cercando disperatamente di restare in sella.

Dopo un primo tentativo di fuga da parte fallito da parte di un gruppetto di sei corridori, Van der Poel ha accelerato in solitaria sul Paterberg, staccando tutti, compreso Van Aert, caduto proprio all’inizio della salita. Il corridore del Team Visma | Lease a Bike ha quindi intrapreso una lunga rimonta, superando gli altri avversari e mettendosi all’inseguimento del campione del mondo una volta passato l’Oude Kwaremont, guadagnando terreno nel tratto che conduceva al Karnemelkbeekstraat.

Proprio prima dell’ultimo muro, Van Aert ha dovuto arrendersi, consentendo a Van der Poel di guadagnare il margine necessario per tagliare il traguardo di Harelbeke da solo. Van Aert ha dovuto rinunciare alla lotta per la vittoria negli ultimi cinque chilometri, venendo poi superato dal connazionale Jasper Stuyven (Lidl-Trek) nella volata per il secondo posto.