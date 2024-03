Home | Attraverso le Fiandre 2024: Jorgenson vince in solitaria, Van Aert cade e si fa male

Attraverso le Fiandre 2024 risultati. Si è appena conclusa la tappa del Giro delle Fiandre 2024 e per la prima volta nella storia se l’è aggiudicata uno statunitense. Jorgenson ha dominato la gara ed ha vinto in solitaria. Van Aert, invece, è caduto e si è fatto male. (Continua…)

Attraverso le Fiandre 2024 risultati

La tappa di Attraverso le Fiandre 2024 viene vinta ancora dalla Visma | Lease a Bike. Dopo la vittoria lo scorso anno di Christophe Laporte, stavolta è Matteo Jorgenson a concedere il bis, primo statunitense nella storia a vincere la tappa. Jorgenson ha praticamente dominato la gara, sferrando l’attacco decisivo a 7 chilometri dalla fine. Lo statunitense ha salutato il resto del gruppo e si è involato in solitaria verso la vittoria. Il ciclista classe ’99 mette a segno un’altra vittoria molto prestigiosa dopo la Parigi-Nizza.

Sul podio, oltre a Jorgenson, sono saliti Jonas Abrahamsen (Uno-X) e Stefan Küng (Groupama-FDJ). Giornata storta, invece, per Wout van Aert. Il ciclista belga viene coinvolto nella rovinosa caduta dei -67 e si fa male. Per lui è stato necessario il ritiro. Van Aert ha lasciato la pista in lacrime. L’infortunio potrebbe essere molto serio. La sua stagione delle Classiche potrebbe essere già finita.