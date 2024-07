Wimbledon, Sinner annienta Kecmanovic e vola agli ottavi

Tennis.Torneo di Wimbledon, nel match tenuto ieri, venerdì 5 luglio, il numero uno al mondo Jannik Sinner ha battuto Miomir Kecmanovic aggiudicandosi il pass per gli ottavi. Vediamo insieme i momenti salienti dell’incontro e il commento dell’altoatesino che ora continua la sua avventura sul suolo inglese. (Continua a leggere dopo la foto…)

Wimbledon: dopo Berrettini, Sinner batte Kecmanovic

Uno spettacolo durato poco più di un’ora e mezza nel quale Jannik Sinner non ha mostrato neanche un cenno di stanchezza portando a casa una grande vittoria sul serbo Miomir Kecmanovic, tennista numero 52 del mondo. L’azzurro si era battuto due giorni prima in un derby in suolo inglese con Matteo Berrettini da poco ritornato in campo. Una battaglia equilibrata e una prova magistrale dei due fuoriclasse che alla fine vede Jannik avere la meglio. Ieri invece, Sinner ha dovuto recuperare presto le forze per il nuovo match con Kecmanovic. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gli highlight del match Sinner-Kecmanovic

Il primo set è dominato dall’altoatesino, che si è imposto al servizio rispondendo con estrema efficacia. In soli 15 minuti Sinner si è portato sul 5-0. Un momento di stanchezza gli fa cedere il primo game al serbo. La chiusura del set arriva sul 6-1 in ventuno minuti.

Nel secondo set, Kecmanovic è risultato più combattivo, ritrovando efficacia al servizio e mostrando alcune soluzioni interessanti. L’equilibrio persiste fino al 3-3, poi Sinner accelera e si porta in vantaggio di due set con un punteggio di 6-4. L’azzurro ha entusiasmato con il sui dritto e rovescio impeccabili.

Nel terzo set, Sinner ha continuato a dominare fino al 4-1. Kecmanovic ha fatto un tentativo di rivalsa al 5-2 e portandosi al 30-0 nell’ottavo game, ma alla fine ha dovuto arrendersi. Sinner è riuscito a recuperare chiudendo il match con un punteggio finale di 6-1, 6-4, 6-2. Ecco come ha commentato il campione dopo il gioco.

