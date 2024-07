Wimbledon, Jasmine Paolini batte Andreescu e vola agli ottavi di finale

Un altro grande risultato per Jasmine Paolini che ha conquistato gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. La tennista azzurro ha sconfitto la canadese Bianca Andreescu per 7-6 6-1 garantendosi l’accesso agli ottavi di finale. Jasmine Paolini sfiderà la vincitrice del match fra l’ucraina Marta Kostyuk e l’americana Madison Keys. (Continua dopo le foto)

Wimbledon, la vittoria di Jasmine Paolini contro Bianca Andreescu

Paolini parte in salita cedendo subito il servizio ad Andreescu che sferra qualche colpo potente, ma se lo riprende d’autorità nel game successivo. Serve il tie-break per decidere il primo set. La canadese subisce i tentativi di forzare da parte di Paolini che primeggia con un 3-1, incassa 3 colpi di fila ma infila i successivi quattro e si prende il 7-6 nel primo set. Nel secondo tempo invece, la Paolini è riuscita a mettere in difficoltà sin da subito la Andreescu che non riesce a tenersi la battuta. L’azzurra quindi si prende anche il primo break del secondo, al terzo gioco, poi strappa il servizio a Andreescu anche al quinto con crescente autorità. Paolini vola sul 5-1 e con un colpo splendido porta a casa la vittoria.

“È davvero bello giocare davanti a così tanto pubblico, mi sono divertita tanto. Il mio obiettivo era controllare il gioco fin dall’inizio con servizio e risposte: penso di aver fatto un buon lavoro”, le parole dell’azzurra numero 7 al mondo.