WhatsApp, ora non hai più scuse: la novità senza precedenti

WhatsApp non cambia solo nel layout ma anche nelle funzionalità che offre. Meta ha annunciato che a breve sarà disponibile in tutto il mondo un nuovo aggiornamento che permetterà agli utenti di destreggiarsi meglio tra le chat. E, secondo molti, questo cancellerà il proverbiale: “Non ho letto il messaggio”. In cosa consiste la nuova funzionalità? (Continua dopo le foto)

WhatsApp, arriva una grande novità

Con una nota condivisa online martedì 16 aprile 2024, il team di sviluppo di WhatsApp ha annunciato l’avvio del rilascio di una nuova funzionalità che renderà più semplice che mai orientarsi tra le varie conversazioni aperte. Cosa vedremo nella nuova versione nella schermata di WhatsApp? Ci sarà una barra in alto che permette di filtrare le chat: si tratta di un nuovo raggruppamento nel quale si avranno tre opzioni. (Continua dopo le foto)

WhatsApp, arrivano i filtri per le chat: come funzionano

Appena sotto il logo dell’applicazione in alto, ci sarà una nuova barra contenente i filtri per le chat. La prima opzione è “Tutte”, che permetterà di vedere la schermata identica a quella attuale: ossia con tutte le chat in ordine cronologico. Poi ci sarà l’opzione “Da leggere”, che contiene tutti i messaggi non ancora visualizzati. Infine ci sarà “Gruppi”, che conterrà tutti i gruppi dei quali siamo membri. Quando sarà possibile scaricare il nuovo aggiornamento?

