Wanda Nara ricoverata d’urgenza: “È leucemia”, il drammatico annuncio – Brutte notizia per Wanda Nara. Secondo quanto riferito dai media italiani e stranieri, Wanda Nara pare si sia sentita male e, a causa di forti dolori addominali, abbia cancellato tutti gli impegni, compreso un importante viaggio di lavoro a Milano. Sembra che la giovane abbia dovuto ricorrere alle cure di medici. Accompagnata dal marito Mauro Icardi all’ospedale del Santuario de Los Arcos, Wanda Nara si è sottoposta ad una serie di accertamenti, che avrebbero rivelato risultati tutt’altro che confortanti. (continua a leggere dopo le foto)

Wanda Nara ricoverata d’urgenza, l’indiscrezione: “È leucemia”

Le notizie sulle condizioni di salute di Wanda Nara si fanno preoccupanti. Secondo il giornalista Jorge Lanata, conduttore di un programma radiofonico a Radio Mitre, la showgirl è stata colpita leucemia. Tre diverse fonti vicine alla moglie dell’ex centravanti dell’Inter Mauro Icardi avrebbero confermato si tratti proprio di questo. Fino a ieri l’imprenditrice si trovava ricoverata alla clinica Los Arcos, dove l’ha accompagnata lo scorso mercoledì il compagno, preoccupato per i forti dolori addominali. Lanata ha aggiunto ulteriori dettagli: “Faranno una puntura del midollo per diagnosticare definitivamente quel che è già pubblico ma resta segreto. Ci sono stati contatti di persone vicine a Wanda con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia”. (continua a leggere dopo le foto)

Quali sono le condizioni di salute dell’imprenditrice

Stando alle ricostruzioni dei media argentini, l’imprenditrice e agente sarebbe stata ricoverata d’urgenza in ospedale lo scorso 12 luglio, dopo aver avvertito dei forti dolori addominali. Il malore l’avrebbe spinta a cancellare tutti i suoi impegni lavorativi, tra i quali un servizio fotografico e un viaggio in direzione Milano. Secondo la stampa argentina la situazione di Wanda Nara sarebbe seria e Mauro Icardi sarebbe angosciato per la salute della moglie. (continua a leggere dopo le foto)

Wanda Nara ricoverata d’urgenza: il padre rassicura i fan

A rassicurare i fan però un video messaggio del padre di Wanda Nara, postato sul profilo Instagram dell’imprenditrice, in cui l’uomo ha chiarito che, dopo un ricovero lungo, l’intera giornata la figlia è stata dimessa. Lo stesso ha invitato tutti ad aspettare maggiori notizi: “Se non stesse bene non l’avrebbero dimessa”. Per il momento tutto tace da Wanda Nara né da Mauro Icardi. Per maggiori certezze bisognerà attendere i prossimi giorni.