Il volto noto di Canale 5 sta con lui adesso: chi è il nuovo fidanzato

Il volto noto di Canale 5 avrebbe un nuovo fidanzato. Nei giorni scorsi, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato lo scoop. Adesso, però, sembra che la voce di gossip trovi conferme e possiamo ufficializzarla definitivamente grazie al post condiviso dal noto personaggio televisivo. Il volto noto di Canale 5, infatti, ha deciso di uscire allo scoperto, pubblicando una foto insieme al suo nuovo compagno. (Continua…)

Volto noto di Canale 5 avrebbe un nuovo fidanzato

La persona di cui stiamo parlando è un volto noto di Canale 5, in quanto in passato ha partecipato, in qualità di tronista, al trono gay di “Uomini e Donne”. In quell’occasione uscì dal programma con un fidanzato, ma la loro storia durò veramente poco lontani dalle telecamere. Adesso, però, il suo cuore sarebbe tornato a battere. Nei giorni scorsi, infatti, è stato avvistato in compagnia di un altro personaggio televisivo. L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva lanciato lo scoop, che adesso pare trovi conferme. Per ufficializzare la storia d’amore abbiamo dovuto aspettare il post pubblicato dal noto personaggio televisivo. (Continua…)

Alex Migliorini fidanzato con Manuel Pirelli

Alex Migliorini è noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato, in qualità di tronista, al trono gay di “Uomini e Donne”. Sui social è abbastanza seguito e proprio di recente ha pubblicato alcuni scatti in compagnia di Manuel Pirelli, anche lui personaggio televisivo. L’esperta di gossip Deianira Marzano, sempre sui social, aveva dichiarato: “Manuel Pirelli e Alex Migliorini oltre chi li segue anche chi li conosce mi ha confermato privatamente. Bene nuova coppia“. Lo scoop troverebbe conferme in giro e adesso, anche grazie al post pubblicato dallo stesso Alex, possiamo ufficializzarlo definitivamente. (Continua…)

Il coming out di Manuel Pirelli

Da poco Manuel Pirelli è uscito allo scoperto e l’ha fatto con una rivelazione da brividi: “Oggi posso dire che dentro di me ho sempre saputo di essere gay, ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato. Ed è stato un processo che sì, mi ha portato via anni in cui il Manuel che tutti vedevano era un ragazzo etero come tanti. Non è facile spiegare quanto quella sensazione di sentirsi sbagliati, fuori posto… Quel continuo non riuscire ad accettarsi misto alla paura di deludere gli altri, gli amici, la famiglia, ti possano far vivere una vita che non è la tua“.