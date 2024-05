Un nuovo caso di cronaca nera ha sconvolto l’Italia intera. Sofia Stefani è una giovane vigilessa uccisa da un colpo di pistola partito dall’arma del collega ed ex amante, Giampiero Gualandi, all’interno della sede della polizia locale di Anzola, vicino Bologna. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora gli ultimi messaggi che i due si sono scambiati sul cellulare fino a martedì 14 maggio, due giorni prima dell’omicidio di cui l’uomo è accusato e per il quale è attualmente detenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Vigilessa uccisa, svelati gli ultimi messaggi del comandante

Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Sofia Stefani, la ex vigilessa uccisa da un colpo di pistola partito dall’arma del collega ed ex amante, Giampiero Gualandi. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora gli ultimi messaggi che i due si sono scambiati sul cellulare fino a martedì 14 maggio, due giorni prima della morte di Sofia. Come riportato da The social post, gli investigatori hanno trovato diversi messaggi sul telefono di Sofia, che è stato analizzato pochi minuti dopo il delitto. Sui cellulari dei due ex amanti non c’è molto altro. È rimasta traccia, ad esempio, della decina di telefonate che lei aveva fatto all’uomo l’ultimo giorno della sua vita, dalle 10 e le 15, prima di vedersi nel suo ufficio, al Comando di Anzola. Poi la donna sarebbe stata uccisa verso le 16. Vediamo nel dettaglio il contenuto dei messaggi.

