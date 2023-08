Home » Verstappen vince in casa il GP d’Olanda: Leclerc ritirato

Max Verstappen eguaglia il record di Vettel di nove vittorie consecutive. Mondiale praticamente finito dopo questo GP d’Olanda, Sainz conclude quinto, Leclerc ritirato.

Verstappen re anche nel Gran Premio d’Olanda. Sul circuito di casa il pilota della Red Bull ha tagliato il traguardo davanti a tutti con più di tre secondi di vantaggio su Fernando Alonso e sette secondi su Gasly dell’Alpine, entrambi sul podio. Perez invece ha perso il terzo posto a causa di una penalità di 5 secondi inflitta dai commissari per eccesso di velocità nella corsia dei box. La gara è stata segnata da un diluvio che ha costretto i giudici di gara alla sospensione. Il nubifragio su Zandvoort a otto giri dalla fine ha mischiato le carte permettendo ad Alonso di provare il tutto per tutto, ma Verstappen ha controllato in sicurezza allungando ulteriormente nel Mondiale. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Max Verstappen va a salutare gli ingegneri RedBull al termine della gara (Photo by Qian Jun/MB Media/Getty Images)

Sainz davanti ad Hamilton

Sainz ottiene un ottimo quinto posto davanti ad Hamilton, un risultato discreto per la Ferrari. Male Leclerc che ha concluso anzitempo la gara con un ritiro dopo un fine settimana difficoltoso. Verstappen invece centra la nona vittoria consecutiva in stagione eguagliando il record di Vettel. “Avevo già la pelle d’oca quando ha suonato l’inno nazionale prima della partenza. Malgrado la pioggia e il brutto tempo i fan ci hanno dato dentro alla grande, sono un pubblico incredibile. Superare record di Vettel? Ci penseremo settimana prossima” ha dichiarato il campione del mondo a fine gara.

